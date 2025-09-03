«Готовите заговор»: Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет Путину и Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать привет лидерам России и КНДР Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые присутствуют на военном параде в Пекине в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

В своем посте Трамп задался вопросом, упомянет ли Си Цзиньпин в своей речи помощь, которую США оказали Китаю во Второй мировой войне. По его словам, Соединенные Штаты помогли КНР «обрести СВОБОДУ от враждебного иностранного захватчика».

«Пусть у председателя Си и замечательного народа Китая будет великолепный и незабываемый праздник. Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — написал глава Белого дома.

Он не пояснил, какой именно «заговор» имел в виду.

2 сентября Трамп заявил, что не считает вызовом себе военный парад в Китае с участием лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.

На саммите ШОС в Тяньцзине лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство, пишут американские СМИ. По оценкам WSJ и Axios, оптика встречи и тон заявлений Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди адресованы в том числе Вашингтону: усилия Трампа отдалить Нью-Дели от Москвы и разорвать связку Москва — Пекин заметного эффекта не дали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне Трамп вновь заявил, что разочарован Путиным и продолжением украинского конфликта.