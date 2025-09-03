На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Готовите заговор»: Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет Путину и Ким Чен Ыну

Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет Путину и Ким Чен Ыну
true
true
true
close
Jessica Koscielniak/Reuters

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать привет лидерам России и КНДР Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые присутствуют на военном параде в Пекине в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

В своем посте Трамп задался вопросом, упомянет ли Си Цзиньпин в своей речи помощь, которую США оказали Китаю во Второй мировой войне. По его словам, Соединенные Штаты помогли КНР «обрести СВОБОДУ от враждебного иностранного захватчика».

«Пусть у председателя Си и замечательного народа Китая будет великолепный и незабываемый праздник. Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — написал глава Белого дома.

Он не пояснил, какой именно «заговор» имел в виду.

2 сентября Трамп заявил, что не считает вызовом себе военный парад в Китае с участием лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.

На саммите ШОС в Тяньцзине лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство, пишут американские СМИ. По оценкам WSJ и Axios, оптика встречи и тон заявлений Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди адресованы в том числе Вашингтону: усилия Трампа отдалить Нью-Дели от Москвы и разорвать связку Москва — Пекин заметного эффекта не дали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне Трамп вновь заявил, что разочарован Путиным и продолжением украинского конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами