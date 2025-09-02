Путин проведет встречу с Лукашенко в Китае

Пул Первого: встреча Путина и Лукашенко состоится в Пекине в ближайшее время

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Пекине в ближайшее время. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул Первого».

«Рабочий день Первого продолжается <...> Через несколько минут — встреча Президентов Беларуси и России», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в Пекине в настоящий момент на часах 23:10.

До этого Лукашенко заявил, что многополярный мир уже наступил, а Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС становятся серьезным противовесом Западу. Белорусский лидер призвал в рамках ШОС развивать совместные производства, обмениваться современными технологиями, расширять сотрудничество в сферах машиностроения, сельскохозяйственной техники, транспорта, медицины, робототехники и искусственного интеллекта.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Лукашенко неформально пообщался с более чем 10 лидерами в кулуарах саммита ШОС.