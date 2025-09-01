Лукашенко: многополярный мир уже наступил

Лукашенко заявил на заседании ШОС, что многополярность в мире уже наступила

Многополярный мир уже наступил, а Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС становятся серьезным противовесом Западу. Об этом заявил на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

По его мнению, «эта многополярность не просто стучится в двери, она уже пришла». Заседание на родине организации об этом говорит, добавил президент.

Лукашенко также заявил, что ШОС и БРИКС не собираются конкурировать и вредить другим организациям — «Большой семерке» или «Большой двадцатке». Они намерены стать противовесом этим организациям.

Белорусский лидер призвал в рамках ШОС развивать совместные производства, обмениваться современными технологиями, расширять сотрудничество в сферах машиностроения, сельскохозяйственной техники, транспорта, медицины, робототехники и искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что мир в евразийском пространстве должен быть не мечтой, а реальностью. Также Лукашенко выступил за совершенствование механизмов ШОС по борьбе с угрозами и вызовами безопасности.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем принимают участие более 20 лидеров государств.

ШОС — это международное объединение, которое было основано 15 июня 2001 года на встрече глав шести государств: России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Название связано с китайским городом Шанхаем, по которому организация и называется.

Ранее Путин указал на интерес к «Интервидению» со стороны стран ШОС.