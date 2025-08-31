Лукашенко неформально пообщался с более чем 10 лидерами в кулуарах саммита ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в китайском городе Тяньцзин в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже провел более 10 неформальных встреч с зарубежными лидерами, сообщает БелТА.

Как отмечается, белорусский лидер поучаствовал в торжественном приеме в честь глав делегаций, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также пообщался с премьером Индии Нарендрой Моди, турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, российским коллегой Владимиром Путиным, премьером Армении Николой Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пакистанским премьер-министром Шахбазом Шарифом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

До этого была опубликовала фотография, на которой Лукашенко и Алиев сидят в креслах у круглого стола и смеются, глядя друг на друга. Шариф стоит между ними, склонившись к собеседникам, и обнимает президентов за плечи. После публикации кадра журналистка Ольга Скабеева отреагировала на фото смеющихся президентов словом «ситуация».

Вечером 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в китайском городе Тяньцзине начинается двухдневный 25-й саммит ШОС. После торжественной встречи и традиционной церемонии фотографирования лидеров ждет прием и концерт. На мероприятии будут рассмотрены состояние и перспективы расширения сотрудничества по всем направлениям деятельности ШОС, а также актуальные международные и региональные вопросы. А 1 сентября состоится заседание в формате «ШОС плюс». К лидерам государств — членов организации присоединятся руководители стран-наблюдателей, партнеров по диалогу объединения, приглашенных китайской стороной.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой».