СМИ узнали, как Трамп рассердил Моди намеком о выдвижении на «Нобеля»

NYT: Моди разозлил намек Трампа по поводу его номинации на Нобелевскую премию
Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп намекнул премьеру Индии Нарендре Моди, что Нью-Дели стоит выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта с Пакистаном. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Согласно статье, во время беседы 17 июня американский лидер упомянул, что Пакистан собирается выдвинуть его на Нобелевскую премию мира, и намекнул, что Индии стоит поступить так же. Моди в ответ раздраженно заявил, что вмешательство США не имеет никакого отношения к недавнему прекращению огня: оно было достигнуто сторонами конфликта напрямую. Президент США проигнорировал его слова, но случившееся сыграло большую роль в ухудшении отношений между политиками.

В материале отмечается, что ситуация усугубляется пошлинами, введенными администрацией Трампа на импорт из Индии. С 17 июня главы государств не общались.

«Репутация г-на Моди как сильного лидера во многом зависит от того, насколько жестко он относится к Пакистану. Признание роли г-на Трампа, не говоря уже о выдвижении его на Нобелевскую премию за эту роль, было бы воспринято как капитуляция», — говорится в статье.

В августе Белый дом опубликовал список иностранных лидеров, поддержавших кандидатуру президента США на получение Нобелевской премии мира. Трамп неоднократно подчеркивал свои миротворческие заслуги на международной арене. Он считает, что поспособствовал прекращению конфликтов между Руандой и Демократической Республикой Конго, снижению напряженности между Индией и Пакистаном, а также урегулированию отношений между Сербией и Косово.

Ранее в Госдуме высмеяли выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.

Второй срок Трампа
