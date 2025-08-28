«Война Моди»: в США заявили, что мир на Украине зависит от Индии

Советник Дональда Трампа Питер Наварро назвал конфликт на Украине «войной премьера Индии Нарендры Моди», так как закупка страной российской нефти якобы финансирует боевые действия. Наварро заверил, что Вашингтон сразу же снизит торговые пошлины, если Нью-Дели откажется от топлива из РФ. Однако в Индии на это не согласны: власти уже снизили некоторые налоги и начали реформировать законы, чтобы нивелировать последствия действий США.

Советник американского лидера Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро в эфире Bloomberg TV назвал конфликт на Украине «войной Моди», имея в виду премьер-министра Индии Нарендру Моди.

«Налогоплательщики проигрывают, потому что мы должны финансировать войну Моди. Я имею в виду войну Моди, потому что дорога к миру пролегает, в частности, через Нью-Дели», — сказал Наварро.

Он добавил, что из-за Моди проигрывают «все в Америке», в том числе предприятия и потребители. Якобы США платят за свои же пошлины против Индии рабочими местами, доходами и более высокими зарплатами.

«Индия может уже завтра получить снижение [пошлин] на 25%, если перестанет приобретать российскую нефть. <...> Но они не [проявляют готовности сделать это], и я озадачен», — отметил Наварро.

Чиновник подчеркнул, что США намерены добиться отказа Индии и Китая от покупки российских ресурсов. При этом Нью-Дели не принимает предложение Вашингтона, хотя страной со «зрелой демократией» управляют «умные люди».

Обвинения США

По данным Bloomberg, США много лет выстраивали стратегию привлечения Индии для противовеса Китаю. Однако Трамп после прихода к власти раскритиковал страну за покупку российской нефти, что якобы способствует развитию конфликта на Украине. В отношении Индии ввели торговые пошлины, при этом товары в сфере электроники и фармацевтики освободили от уплаты, что позволяет крупным американским компаниям, например, Apple, сохранить деньги, вложенные в развитие заводов в стране.

Индия же настаивает, что имеет право на торговлю с Россией. Руководство страны называет действия США «несправедливыми, неоправданными и неразумными». Они отрицают, что сотрудничеством с РФ поддерживают развитие конфликта, обозначая, что выступают за мир. Индия также поддерживает контакт с другими странами для урегулирования украинского кризиса. Так, в конце августа Моди позвонил президенту Финляндии Александру Стуббу.

«Премьер-министр Моди подтвердил неизменную поддержку Индией мирного урегулирования конфликта и скорейшего восстановления мира и стабильности. <...> Президент Стубб подтвердил поддержку Финляндией скорейшего заключения взаимовыгодного Соглашения о свободной торговле между Индией и ЕС», — сказано в сообщении индийского МИД (цитата по ТАСС).

Моди разговаривал и с российским лидером Владимиром Путиным, и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Конкурентоспособность под угрозой

В самом начале срока Трампа Индия одной из первых начала переговоры с его администрацией, чтобы урегулировать вопрос пошлин. Однако стороны не смогли найти компромисс, в том числе из-за индийских высоких пошлин и протекционной политики в сельском хозяйстве и молочной промышленности, пишет Bloomberg. По данным агентства, переговоры разочаровали американцев, а переговорная группа США, которая должна была приехать в Индию на переговоры 25–29 августа, отложила свой визит.

Отношения стран обострились еще больше, когда Трамп публично раскритиковал Индию за покупку российской нефти, хотя американский президент, по его словам, стал посредником в заключении перемирия между Индией и Пакистаном и не допустил развития конфликта в ядерную войну. Трамп заявил, что использовал торговые соглашения в качестве разменной монеты в рамках перемирия, однако Моди и его коллеги отрицают это.

По оценкам аналитиков, Индия сэкономила не менее $17 млрд за счет увеличения импорта российской нефти — однако американские пошлины нивелируют эту выгоду. Как отмечает Bloomberg, пошлины ставят под угрозу конкурентоспособность Индии как экспортера и подрывают амбиции Моди по превращению страны в крупный производственный центр. Индийские экспортеры одежды, обуви и промышленных товаров уже готовятся к снижению числа заказов и возможным сокращениям рабочих мест.

При этом агентство отмечает, что экономика страны основана на внутреннем спросе, что может смягчить последствия обострения отношений с США. Чиновники уже разрабатывают меры поддержки наиболее пострадавших от пошлин секторов. Моди также объявил о снижении налога на потребление, чтобы укрепить рост экономики. Кроме этого, власти отменяют некоторые законы, которые создавали бюрократическую волокиту при ведении бизнеса в стране.

Индия не откажется от нефти из РФ

Член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев заявил РИА Новости, что Индия продолжит закупать российскую нефть.

«Для индийского потребителя российское сырье — «окно возможностей» для доминирования на европейском рынке нефтепродуктов. Именно дисконт, достигающий порой 15%, позволяет наращивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Даже на фоне американских угроз полный отказ от торговли с Москвой выглядит нереалистичным», — сказал Марышев.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий сказал газете «Взгляд», что действия американских властей приведут к сближению России, Индии и Китая.