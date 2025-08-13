На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алиев и Пашинян выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Christopher Furlong/Pool via Reuters

Белый дом в соцсети Х опубликовал список иностранных лидеров, поддержавших кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.

В ней отмечается, что кандидатуру Трампа поддерживают президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.

Дональд Трамп неоднократно подчеркивал свои миротворческие заслуги на международной арене. Он считает, что поспособствовал прекращению конфликтов между Руандой и Демократической Республикой Конго, снижению напряженности между Индией и Пакистаном, а также урегулированию отношений между Сербией и Косово.

Инициатива выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира была поддержана во время трехсторонней встречи в Вашингтоне
8 августа. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что президент Трамп достоин Нобелевской премии мира, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с предложением выдвинуть Трампа на соискание этой премии.

Нобелевская премия мира присуждается физическим лицам и организациям, внёсшим выдающийся вклад в дело укрепления мира.

В этом году она составит 11 миллионов шведских крон, что эквивалентно примерно $1,19 млн/

Ранее в Госдуме высмеяли выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.

