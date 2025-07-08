В Госдуме высмеяли номинирование Трампа на премию мира

Инициатива премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по выдвижению президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира выглядит как попытка «подмазаться к американскому покровителю», заявил «Газете.Ru» член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Вообще-то номинирование на Нобелевскую премию мира — это очень серьезная история, но Нетаньяху использует ее как попытку подмазаться к Трампу. Вообще это выглядит настолько же нелепо и странно, как если бы колумбийским баронам предложили дать премию за борьбу с наркотиками», — сказал депутат.

По мнению Колесника, предложение Нетаньяху «мало вяжется» с логикой, так как именно США часто выступают в качестве инициаторов конфликтов по всему миру.

«Видимо, на Западе логика уже не в тренде. Американцы всегда напоминали тех бабушек, которые между собой сидят, сплетничают и за всех в мире якобы переживают. Только вот американская бабушка вооружена и поставляет оружие», — заключил Колесник.

Нетаньяху сообщил, что направил в Нобелевский комитет письмо о выдвижении Трампа на премию мира. Премьер Израиля отметил, что премия полностью соответствует заслугам президента США и он должен ее получить.

Ранее Нобелевскую премию назвали «взяткой Европы» Трампу ради поставок Украине.