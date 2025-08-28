Лукашенко собрал картошку для Путина и Си Цзиньпина

Лукашенко заявил, что собрал картошку для Путина и Си Цзиньпина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал картошку для президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, такие подарки в «мешочках» он привезет лидерам в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«Путин, понятно, он у меня просит: «Картошки дай своей белорусской… вот я ему сейчас завезу свежей картошки». Си Цзиньпину мешочки аккуратненькие», — сказал глава государства.

Российский лидер планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. В мероприятии будут участвовать более 20 руководителей иностранных государств, а также представители 10 международных организаций.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщала, что Лукашенко в ходе визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Китае, может встретиться с Путиным.

В конце текущей недели Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом.

МИД КНР сообщил, что мировые лидеры обсудят успешный опыт ШОС и направления развития организации, а также примут решения по вопросам сотрудничества и продвинут объединение к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы.

