В Белоруссии допустили скорую встречу Лукашенко с Путиным в Китае

Эйсмонт: Лукашенко может провести встречу с Путиным на саммите ШОС в Китае

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Китае, может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила в беседе с РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«У президентов Беларуси и России нет никогда и никаких проблем с тем, чтобы договориться о встрече и что-то обсудить. Когда необходимо, тогда они и встречаются. И то, что встретятся — это факт», — сказала Эйсмонт, отвечая на вопрос о возможной встрече двух лидеров в рамках ШОС.

В конце текущей недели Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом.

Российский лидер планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. В мероприятии будут участвовать более 20 руководителей иностранных государств, а также представители 10 международных организаций.

МИД КНР сообщил, что мировые лидеры обсудят успешный опыт ШОС и направления развития организации, а также примут решения по вопросам сотрудничества и продвинут объединение к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы.

Ранее стали известны темы, которые обсудят Путин и Си Цзиньпин в Китае.