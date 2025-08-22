На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На саммит ШОС в Китае приедут лидеры более 20 стран

МИД КНР: более 20 лидеров примут участие в саммите ШОС в Тяньцзине
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Свыше 20 руководителей иностранных государств, а также представители 10 международных организаций примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине в Китае. Об этом заявил на пресс-конференции помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, передает РИА Новости.

По словам дипломата, мировые лидеры обсудят успешный опыт ШОС и направление развития организации, а также примут решение по вопросам сотрудничества в рамках ШОС и продвинут организацию к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы.

Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

На мероприятие приглашены президенты России и Белоруссии, премьер-министр Индии, президенты Ирана и Турции, а также лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении и другие политики.

ШОС — международная организация, которая была основана в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Белоруссия.

Ранее Путин и Си Цзиньпин высоко оценили сотрудничество между двумя странами.

