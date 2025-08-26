На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог назвал темы, которые обсудят Путин и Си Цзиньпин в Китае

Политолог Котков: Путин и Си Цзиньпин в Китае обсудят отношения РФ и США
Александр Кряжев/фотохост-агентство РИА Новости

Востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в беседе с aif.ru объяснил, каких договоренностей можно ожидать от грядущей встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Китаю меньше всего хотелось бы оказаться окруженным враждебным кольцом. Поэтому Китай несомненно будет интересоваться позицией России в отношениях треугольника РФСША — Китай. То есть, грубо говоря, вы с кем? С нами или с ними», — считает Котков.

Кроме того, по его словам, может обсуждаться газопровод «Сила Сибири — 2», переговоры о котором ведутся давно. Эксперт не исключил, что также будет затронута тема украинского кризиса.

В конце текущей недели Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом.

Российский лидер планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября.

В мероприятии будут участвовать более 20 руководителей иностранных государств, а также представители 10 международных организаций. МИД КНР сообщил, что мировые лидеры обсудят успешный опыт ШОС и направление развития организации, а также примут решение по вопросам сотрудничества и продвинут объединение к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы.

Ранее председатель Китая заявил о необходимости построения справедливого миропорядка.

