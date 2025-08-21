Зеленский отказал Китаю в роли гаранта безопасности Украины

Украина выступает против включения Китая в число гарантов безопасности, поскольку Пекин якобы поддерживает Россию. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит ТАСС.

«Почему Китай не в гарантах безопасности? Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине. Пекин помог России, открыв рынок дронов», — подчеркнул Зеленский.

До этого портал Axios со ссылкой на источник писал, что Владимир Путин заявил в ходе беседы с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске о готовности обсудить гарантии безопасности для Украины и упомянул Китай в качестве одного из таковых.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что Пекин будет способствовать урегулированию украинского кризиса собственными методами. Она подчеркнула, что Китай продолжит «по-своему убеждать стороны в необходимости переговоров, содействовать политическому урегулированию кризиса». Таким образом, официальный представитель не подтвердила, как и не опровергла, что Пекин в сложившейся ситуации готов взять на себя ответственность за обеспечение этих гарантий.

Ранее глава МИД ФРГ попросил Китай повлиять на Россию ради мира на Украине.