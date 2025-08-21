На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский отказал Китаю в роли гаранта безопасности Украины

Зеленский отказался включать Китай в список гарантов безопасности Украины
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Украина выступает против включения Китая в число гарантов безопасности, поскольку Пекин якобы поддерживает Россию. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит ТАСС.

«Почему Китай не в гарантах безопасности? Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине. Пекин помог России, открыв рынок дронов», — подчеркнул Зеленский.

До этого портал Axios со ссылкой на источник писал, что Владимир Путин заявил в ходе беседы с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске о готовности обсудить гарантии безопасности для Украины и упомянул Китай в качестве одного из таковых.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что Пекин будет способствовать урегулированию украинского кризиса собственными методами. Она подчеркнула, что Китай продолжит «по-своему убеждать стороны в необходимости переговоров, содействовать политическому урегулированию кризиса». Таким образом, официальный представитель не подтвердила, как и не опровергла, что Пекин в сложившейся ситуации готов взять на себя ответственность за обеспечение этих гарантий.

Ранее глава МИД ФРГ попросил Китай повлиять на Россию ради мира на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами