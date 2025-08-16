На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали страну, которую Путин видит возможным гарантом безопасности Украины

Axios: Путин назвал КНР одним из возможных гарантов безопасности Украины
true
true
true
close
Сергей Булкин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе беседы с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске о готовности обсудить гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

«Но он упомянул Китай в качестве одного из вероятных гарантов, возможно, намекая на то, что он будет против сил безопасности, состоящих из войск НАТО», — сказано в публикации.

До этого NBC News сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины начались на прошлой неделе. Уточняется, что в них участвуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом возможные гарантии безопасности не будут предоставляться вместе с членством в НАТО в рамках более широкого соглашения.

В пятницу лидеры России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лидеры ЕС отказались от предложения Трампа перейти к заключению мира на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами