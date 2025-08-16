На Западе назвали страну, которую Путин видит возможным гарантом безопасности Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе беседы с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске о готовности обсудить гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

«Но он упомянул Китай в качестве одного из вероятных гарантов, возможно, намекая на то, что он будет против сил безопасности, состоящих из войск НАТО», — сказано в публикации.

До этого NBC News сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины начались на прошлой неделе. Уточняется, что в них участвуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. При этом возможные гарантии безопасности не будут предоставляться вместе с членством в НАТО в рамках более широкого соглашения.

В пятницу лидеры России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лидеры ЕС отказались от предложения Трампа перейти к заключению мира на Украине.