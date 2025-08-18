На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае рассказали об участии в украинском урегулировании

МИД КНР: Китай будет по-своему содействовать урегулированию украинского кризиса
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Китай будет способствовать урегулированию украинского кризиса собственными методами. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, пишет ТАСС.

«Мы продолжим по-своему убеждать стороны в необходимости переговоров, содействовать политическому урегулированию кризиса», — сказала она, отвечая на вопрос, готов ли Китай стать гарантом безопасности Украины, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Таким образом, официальный представитель не подтвердила, как и не опровергла, что Пекин в сложившейся ситуации готов взять на себя ответственность за обеспечение этих гарантий.

Также Мао Нин отметила, что Китай приветствует улучшение отношений между США и Россией.

16 августа сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске упомянул о Китае в качестве одного из вероятных гарантов безопасности для Украины.

Ранее СМИ сообщили, что Китай «не может позволить» России заключить мир на Украине.

