Глава МИД ФРГ попросил Китай повлиять на Россию ради мира на Украине

Вадефуль: Китай до сих пор не воспользовался влиянием на РФ ради мира на Украине
Павел Быркин/РИА Новости

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин приветствовал бы более активную роль Китая в миротворческих усилиях вокруг Украины. Его слова приводит «Европейская правда».

Он указал, что «почти ни одна другая страна, ни одно другое правительство не имеет такого сильного влияния на Россию, как Китай». Министр посетовал, что Пекин не воспользовался своими возможностями, «но еще не поздно».

«Китай – важная страна, огромная страна, которая может иметь большое политическое влияние, имеет большое экономическое влияние и является постоянным членом Совета безопасности ООН. И уже давно мы призываем Китай использовать эти возможности, чтобы помочь обеспечить прекращение войны», — заявил Вадефуль.

До этого глава МИД Германии назвал одной из важнейших проблем мира поддержку Китаем «российской военной машины».

«Без нее агрессивная война против Украины была бы невозможна», — заявил Вадефуль.

Ранее Китай отреагировал на требование фон дер Ляйен прекратить помощь России.

