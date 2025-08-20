На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Великобритания ввела санкции против компаний Киргизии

Британия ввела санкции против киргизских компаний Grinex, Tengricoin, Old Vector
Великобритания ввела санкции против киргизских компаний Grinex, Tengricoin, Old Vector. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

В санкционный список попали киргизские компании Grinex, Tengricoin, Old vector, ООО «Капитал Банк Центральной Азии» и его директор Кантемир Чалбаев, а также еще один гражданин Киргизии.

До этого президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что республика не помогает России обходить западные санкции. По его словам, Бишкек ни разу не поставил на российскую территорию санкционные товары. Он обратился к властям обвиняющих Киргизию стран, потребовав напрямую предоставить доказательства того, что республика помогает РФ обходить рестрикции.

2 июля Жапаров посетил Москву с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств подтвердили намерение укреплять двустороннее взаимодействие по всем ключевым направлениям.

Ранее Трамп усомнился в эффективности антироссийских санкций.

