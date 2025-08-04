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«Они хитрые»: Трамп засомневался в эффективности санкций против России

Трамп: я введу санкции против РФ, если перемирие на Украине не будет достигнуто
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Tom Brenner/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о намерении ввести новые санкции против России, если в установленный им срок не удастся достичь перемирия на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Однако он также отметил, что Россия умело справляется с обходом этих санкций.

«Санкции будут в действии, но, похоже, Россия довольно успешно их избегает. Они хитрые и находчивые, и у них получается уклоняться от санкционных мер, так что остается только наблюдать, как это будет развиваться», — заявил Трамп.

Игнорирование ультиматума Дональда Трампа о введении финансовых санкций в отношении России и ее торговых партнеров позволит Москве избежать последствий, пишет немецкое издание Bild. Ранее глава Белого дома уже сомневался, окажут ли анонсированные им рестрикции влияние на Кремль. В США также признали, что неспособность санкций парализовать экономику России стала одним из самых стойких разочарований. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, когда Уиткофф прилетит в Россию.

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