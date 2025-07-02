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Жапаров и Путин подтвердили намерение укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям

Россия и Киргизия готовы укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям
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Александр Демьянчук/РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Москве подтвердили намерение укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям. Об этом сообщает пресс-служба киргизского лидера.

В частности, Жапаров акцентировал внимание на большом потенциале для расширения сотрудничества двух стран в сферах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.

2 июля Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом. В последний раз он приезжал в Москву 8 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

До этого президент Киргизии посещал Россию в октябре прошлого года. Тогда политик принял участие в очередном заседании Совета глав стран Содружества Независимых Государств.

31 августа Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии и отметил успехи страны в социально-экономическом развитии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров посетил Киргизию с официальным визитом.

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