Президент Киргизии опроверг информацию о помощи РФ в обходе санкций

Жапаров: Киргизия не помогает РФ обходить санкции
Евгений Биятов/РИА Новости

Киргизия не помогает РФ обходить западные санкции. Об этом в ходе интервью для информационного агентства «Кабар» заявил президент республики Садыр Жапаров.

По его словам, Бишкек ни разу не поставил на российскую территорию санкционные товары. В связи с этим он обратился к властям обвиняющих Киргизию стран, потребовав напрямую предоставить доказательства того, что республика помогает РФ обходить рестрикции.

«Напротив, есть факты, что сами страны, которые ввели санкции против РФ, напрямую сотрудничают с ней на миллиарды долларов. Об этом регулярно сообщают ваши же коллеги в различных международных СМИ», — подчеркнул глава государства, общаясь с журналистами.

При этом сотрудники информационного агентства упомянули публикации в западных изданиях о том, что в схемах с обходом рестрикций в Киргизии якобы может быть замешан молдавский политик и бизнесмен Илан Шор. В ответ президент сказал, что при наличии такого желания любые предприниматели могут приезжать в республику и вести здесь бизнес. Жапаров призвал «не делать из этого трагедии».

«Мы проводим многополярную политику и готовы сотрудничать со всеми. Эта политика не изменится и впредь. Кто бы ни захотел приехать в нашу страну и внести экономический вклад — пусть приезжает», — отметил он.

2 июля президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели переговоры в Москве. В ходе встречи главы государств подтвердили намерение укреплять двустороннее взаимодействие по всем ключевым направлениям.

Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в эффективности антироссийских санкций.

