СМИ: России пригрозили санкциями за отказ от трехсторонней встречи по Украине

Telegraph: Европа может ввести санкции против РФ за отказ от встречи по Украине

Великобритания и Европейский союз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены в случае, если президент РФ Владимир Путин откажется участвовать в трехсторонней встрече с его американским и украинским коллегами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом пишет британская газета Telegraph, ссылаясь на высокопоставленный правительственный источник.

«Если Путин будет медлить, увиливать или отказываться от переговоров, это послужит еще одним стимулом для введения санкций», — приводит издание слова источника.

Накануне Трамп заявил, что эта трехсторонняя встреча состоится после встречи лидеров Российской Федерации и Украины.

19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Вашингтон обсуждает с Россией и Украиной множество вариантов, где могла бы пройти встреча Путина и Зеленского.

Также она подтвердила, что глава российского государства действительно обещал встретиться с украинским лидером в ближайшие недели. По словам Левитт, подготовкой этой встречи в Соединенных Штатах занимаются вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Ранее одна из стран Европы выразила готовность принять встречу Путина и Зеленского.