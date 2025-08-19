В Белом доме рассказали, когда может состояться встреча Путина с Зеленским

Президент России Владимир Путин пообещал провести личную встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в ближайшие недели. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге с журналистами.

На вопрос одного из журналистов: «Обещал ли Путин провести встречу с Зеленским в ближайшие недели?», Левитт ответила: «Да, он обещал».

До этого президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского. Он выразил надежду, что в ходе этих переговоров будет поставлена точка в украинском конфликте.

По данным Sky News, встреча президентов России и Украины может пройти в Женеве или в Риме. Канал уточнил, что вариант с Женевой «предпочитают русские». В свою очередь Дональд Трамп и Владимир Зеленский хотели бы остановить выбор на Риме.

Кроме того, канал BFMTV со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) сообщил, что Владимир Путин во время телефонного разговора с Трампом 18 августа предложил провести встречу с Зеленским в Москве.

Ранее Белый дом огласил список тех, кто займется подготовкой встречи Путина и Зеленского.