В Белом доме высказались о месте встречи Путина и Зеленского

США обсуждают с Россией и Украиной множество вариантов, где могла бы состояться встреча президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, пишет ТАСС.

«Есть множество вариантов, которые в настоящее время обсуждаются нашей группой по национальной безопасности с обеими сторонами», — сказала она.

На этом же брифинге Кэролайн Левитт подтвердила, что Владимир Путин действительно обещал встретиться с Зеленским в ближайшие недели. Подготовкой этой встречи в США занимаются вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

На данный момент известно, что переговоры лидеров России и Украины могут пройти в Женеве или в Риме. По данным Sky News, вариант с Женевой нравится РФ, в свою очередь Дональд Трамп и Владимир Зеленский предпочитают Рим.

Кроме того, канал BFMTV со ссылкой на Agence France-Presse сообщал, что Путин во время телефонного разговора с американским лидером предложил провести встречу с Зеленским в Москве.

Ранее одна из стран Европы выразила готовность принять встречу Путина и Зеленского.