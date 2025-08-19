На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

Трамп: моя встреча с Путиным и Зеленским пройдет после их переговоров
true
true
true
close
Jeenah Moon/Reuters

Трехсторонняя встреча с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится после встречи президентов России и Украины. Об этом в Truth Social написал президент США.

«После этой встречи у нас будет трехсторонняя, в которую войдут оба президента и я. Опять же, это был очень хороший, первый шаг в войне, которая длится уже почти четыре года», — написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским.

Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Ранее Трамп назвал Макрону причину, по которой Путин хочет заключить сделку по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами