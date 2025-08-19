Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

Трамп: моя встреча с Путиным и Зеленским пройдет после их переговоров

Трехсторонняя встреча с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится после встречи президентов России и Украины. Об этом в Truth Social написал президент США.

«После этой встречи у нас будет трехсторонняя, в которую войдут оба президента и я. Опять же, это был очень хороший, первый шаг в войне, которая длится уже почти четыре года», — написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским.

Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

