Одна из стран Европы выразила готовность принять встречу Путина и Зеленского

В Швейцарии заявили о готовности принять переговоры Путина и Зеленского
РИА Новости/AP

Швейцария приветствует усилия по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского и готова стать принимающей стороной или посредником в переговорах. Об этом заявили РИА Новости в МИД страны.

«Швейцария готова предложить свои услуги, если они будут полезны и желательны для всех сторон», — сообщили в министерстве иностранных дел Швейцарии.

По данным британского телеканала Sky News, уже ведется подготовка к трехсторонним переговорам президентов России, США и Украины. Они могут пройти в Женеве в Швейцарии или в Риме в Италии. В публикации говорится, что вариант с Женевой «предпочитают русские». В свою очередь Дональд Трамп и Владимир Зеленский хотели бы остановить выбор на Риме.

До этого президент США Дональд Трамп также подтвердил начало подготовки к трехсторонней встрече с участием Зеленского и Путина. Он выразил надежду, что во время переговоров российского и украинского лидера может быть поставлена точка в конфликте.

Ранее Путин во время разговора с Трампом предложил встречу с Зеленским в Москве.

