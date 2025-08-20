На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уиткофф рассказал, что провел сутки на встречах с Путиным и его окружением

Уиткофф: я провел с Путиным и его окружением 24–25 часов
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в общей сложности провел около суток на встречах с российским президентом Владимиром Путиным и его ближайшим окружением. Об этом он сказал в эфире американского телеканала Fox News.

Уиткофф, отвечая на вопрос журналиста о количестве времени, проведенного с Путиным, отметил, что примерно 24–25 часов. Он уточнил, что в это время включены не только встречи лично с Путиным, но и с его ближайшим окружением, в частности, помощником президента РФ Юрием Ушаковым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф займутся координацией с РФ и Украиной.

17 августа Уиткофф заявил об отсутствии необходимости в прекращении огня на Украине, мотивируя это ведущимися переговорами о мирном урегулировании.

Ранее Путин заявил о готовности РФ к скорейшему прекращению боевых действий на Украине.

