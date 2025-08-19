На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назначил представителей для координации с Россией и Украиной

Трамп: Вэнс, Рубио и Уиткофф займутся координацией с Россией и Украиной
The White House via Twitter/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф займутся координацией с РФ и Украиной. Об этом в Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф будут взаимодействовать с Россией и Украиной», — написал Трамп.

Поручение связано с подготовкой к возможной встрече лидеров РФ и Украины.

В этой публикации президент США подчеркнул, что уже начал подготовку встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Ранее Трамп рассказал, кто будет предоставлять гарантии безопасности Украины.

