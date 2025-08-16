Путин заявил о готовности РФ к скорейшему прекращению боевых действий на Украине

Путин: Россия не менее США заинтересована в прекращении боевых действий

Россия, как и США, выступает за скорейшее прекращение боевых действий на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Кремле, комментируя итоги переговоров с Дональдом Трампом на Аляске, передает пресс-служба главы государства.

Глава государства подчеркнул уважительное отношение Москвы к позиции администрации Трампа по урегулированию конфликта.

«Россия заинтересована в прекращении боевых действий не менее наших американских партнеров», — акцентировал Путин.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.

Ранее СМИ узнали о готовности Путина заморозить линию фронта при одном условии.