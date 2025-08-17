Уиткофф заявил, что прекращение огня на Украине теперь неактуально

Уиткофф: необходимости в прекращении огня на Украине теперь нет

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил об отсутствии необходимости в прекращении огня на Украине, мотивируя это ведущимися переговорами о мирном урегулировании. Своим мнением дипломат поделился в интервью Fox News.

Стивена Уиткоффа спросили, расценивает ли Вашингтон саммит между РФ и США на Аляске как успех, учитывая отсутствие соглашения о прекращении огня. В ответ он пояснил, что перемирие, как правило, является предпосылкой к мирному договору.

По его словам, президент США Дональд Трамп всегда рассматривал прекращение огня именно в таком контексте, и что встреча с президентом России Владимиром Путиным принесла множество «побед», позволив обсудить мирное соглашение, которое и является главной целью.

15 августа на Аляске состоялись переговоры между Трампом и Путиным, ключевой темой стало урегулирование украинского конфликта. После встречи американский лидер выразил оптимизм относительно будущих возможностей для разрешения ситуации. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что, несмотря на предстоящий долгий путь, США и Россия достигли определенного прогресса в ходе саммита, прошедшего на Аляске.

Ранее Путин заявил о готовности РФ к скорейшему прекращению боевых действий на Украине.