Посол объяснил ценность Украины в НАТО умением «убивать русских»

Посол в Польше Боднар объяснил ценность Украины в НАТО умением «убивать русских»
close
ukrinform.ru

Посол Украины в Польше Василий Боднар объяснил ценность Киева в НАТО умением «убивать русских», которого «пока нет» у членов Североатлантического альянса. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Polsat News.

«Украина — это дополнительная ценность для НАТО. Потому что Украина воюет и знает, как убивать русских, а вы пока нет», — заявил Боднар.

До этого посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что членство в НАТО станет лучшей гарантией безопасности для страны, поскольку это предусматривает реализацию 5-й статьи о коллективной обороне в случае нападения на одного из членов.

Макеев не исключил, что гарантии безопасности придется подкрепить «воинскими контингентами наших партнеров», но для этого необходимы «очень острожные переговоры».

18 августа Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме напомнил позицию России по поводу вступления Украины в НАТО. По словам американского лидера, «еще задолго до президента РФ Владимира Путина» звучало заявление, что Россия никогда не допустит членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Ранее Сырский призвал готовиться воевать с Россией даже в случае мирного соглашения.

