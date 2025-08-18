Сырский призвал готовиться воевать с Россией даже в случае мирного соглашения

Даже если между Москвой и Киевом будет заключено какое-либо мирное соглашение, Украина все равно должна готовиться к войне с Россией. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».

Он выразил уверенность в «мудрости и профессионализме» дипломатов, однако заявил, что всегда нужно быть готовыми к новому конфликту. Россия, по мнению Сырского, может напасть в любое время.

«Даже в случае заключения мира или замораживания войны мы должны постоянно заботиться о повышении боеспособности армии, учитывать опыт войны и выводы после детального анализа, создавать современную, мощную, высокотехнологичную армию», — заявил Сырский.

По его словам, боевые действия могут «продолжиться в любое время» и угроза для республики сохраняется.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом и лидерами Запада исключил вывод ВСУ из Донбасса. Как отмечается, Донбасс «служит крепостью, сдерживающей продвижение России вглубь Украины».

Ранее сообщалось, что «коалиция желающих» может изменить позицию по прекращению огня после заявлений Трампа.