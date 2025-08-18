Трамп напомнил о позиции РФ по вступлению Украины в НАТО

Трамп: Москва давно говорила о недопустимости вступления Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что российская сторона в течение долгого времени говорила о недопустимости вступления Украины в НАТО. Трансляцию с места событий ведет C-SPAN.

«Еще задолго до президента [РФ Владимира] Путина звучало заявление, что они (Россия. — «Газета.Ru») никогда не допустят вступления Украины в НАТО», — подчеркнул он.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского. Это их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

По данным газеты Bild, Трамп сперва примет Зеленского наедине, после чего к ним присоединятся лидеры стран ЕС.

Перед визитом в Вашингтон Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине только на трехсторонней встрече с участием Путина и Трампа. При этом он снова повторил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.