Посол Украины назвал лучшую гарантию безопасности для страны

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что членство в НАТО станет лучшей гарантией безопасности для страны, поскольку это предусматривает реализацию 5-й статьи о коллективной обороне в случае нападения на одного из членов. Его слова приводит телеканал n-tv.

Посол утверждает, что членство в НАТО для Украины станет лучшей гарантией безопасности, и Киев может многое предложить НАТО, в том числе сильную и закаленную в боях армию.

Макеев не исключил, что гарантии безопасности придется подкрепить «воинскими контингентами наших партнеров», но для этого необходимы «очень острожные переговоры».

«Мы еще далеки от этого», — констатировал он.

До этого спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф сообщил, США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, президент РФ также согласился «законодательно закрепить» в рамках потенциального мирного соглашения, что Россия «не будет входить» на какую-либо другую территорию, на Украине или в других странах Европы.

Ранее Сырский призвал готовиться воевать с Россией даже в случае мирного соглашения.