Трамп рассказал, когда может быть подписано соглашение о мире

Трамп намерен заключить соглашение о мире, если встреча Путина и Зеленского сложится

Президент США Дональд Трамп намерен заключить соглашение о мире на трехсторонней встрече, если переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «сложатся». Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы пытаемся договориться о встрече с президентом Зеленским. Посмотрим, что из нее получится, если все сложится, я пойду на трехсторонку закрою дело», — сказал Трамп.

Американский лидер рассказал, что не планирует участвовать в их встрече, чтобы она прошла в двустороннем формате.

Он также добавил, что пока доволен взаимодействием с лидерами двух стран и понимает, что они «не будут лучшими друзьями».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча президентов России и Украины может пройти в Женеве. Он отметил, что швейцарский город рассматривается как нейтральная площадка для безопасного диалога между ними.

После этого министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что Берн может предоставить Путину иммунитет от судебного преследования, если он приедет в страну для переговоров о мире.

Ранее Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского.