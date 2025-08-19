На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Швейцария может предоставить Путину «иммунитет» от ареста для встречи с Зеленским

МИД: Швейцария даст Путину иммунитет от ареста, если он приедет для переговоров
Global Look Press

Швейцария предоставит президенту России Владимиру Путину иммунитет от судебного преследования, если он приедет в страну для переговоров о мире с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, передает американская газета Barrons.

7 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина по обвинению в депортации украинских детей в Россию. Юридически Швейцария будет обязана задержать российского лидера в соответствии с ордером.

«В прошлом году правительство Швейцарии определило правила предоставления иммунитета лицу, находящемуся в международном ордере на арест. Если этот человек приезжает на мирную конференцию, а не по личным делам», — сказал Кассис на пресс-конференции.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча президентов России и Украины может пройти в Женеве.

Ранее Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
