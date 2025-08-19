На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон допустил встречу Путина и Зеленского в Швейцарии

Макрон: Путин и Зеленский могут провести переговоры в Женеве
РИА Новости/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что встреча президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, может пройти в Швейцарии, в Женеве.

Он уточнил, что город рассматривается как нейтральная площадка для безопасного диалога между лидерами.

В то же время британский телеканал Sky News опубликовал список других европейских городов, где может состояться потенциальная трехсторонняя встреча президента Трампа, Путина и Зеленского. По информации телеканала, премьер Италии Джорджа Мелони предложила Рим. Зеленский и Трамп, по данным телеканала, склоняются к Риму, в том числе Ватикану. МИД Италии и Швейцарии подтвердили готовность принимать встречу у себя, а европейские дипломаты рассматривают и другие варианты, включая Будапешт и Хельсинки.

Портал Axios сообщил, что Трамп планировал провести трехстороннюю встречу уже 22 августа, однако CNN уточнял, что подготовка к ней начнется только в случае успешных переговоров американского лидера с Зеленским.

Российская сторона, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока не комментировала идею трехсторонней встречи, сосредоточившись на подготовке двустороннего саммита, а Путин отметил, что встреча с Зеленским возможна, но для ее проведения пока не созданы необходимые условия.

Ранее Медведев высмеял Зеленского и европейских лидеров после их встречи с Трампом.

