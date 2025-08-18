На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского

Sky News: для встречи Трампа, Путина и Зеленского предложили Рим и Женеву
Global Look Press

Телеканал Sky News опубликовал перечень обсуждаемых европейских городов для потенциальной трехсторонней встречи президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках переговоров по урегулированию конфликта.

В публикации говорится, что власти США попросили европейских дипломатов быть готовыми к трехсторонней встрече, которая может пройти на текущей неделе.

«Если в последний момент не произойдет никаких изменений, союзники США и ЕС договорились о том, что встреча будет проведена в Европе», — говорится в сообщении.

По информации канала, во время видеоконференции «коалиции желающих» премьер Италии Джорджа Мелони предложила для переговоров площадку в Риме, а президент Франции Эммануэль Макрон — Женеву. В публикации говорится, что лидеры США и Украины отдают предпочтение Ватикану.

При этом МИД Италии и Швейцарии требуют провести встречу в своих странах. Помимо этого, представители Евросоюза рассматривают другие варианты, в том числе Будапешт и Хельсинки.

До этого газета The Washington Post писала, что встреча между президентами России, США и Украины не гарантирована после намеченных на 18 августа переговоров американского и украинского лидеров.

Ранее в США призвали Трампа быть жестче с Европой для скорейшего мира.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
