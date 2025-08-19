В Кремле сообщили, что Путин и Трамп поддержали прямые переговоры РФ и Украины

Ушаков: Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров РФ и Украины

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Лидеры высказались за продолжение прямых переговоров между делегациями. В этой связи обсуждалась возможность повышения уровня представителей сторон», — сообщил Ушаков.

Он уточнил, что речь идет об участниках текущего переговорного формата.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Разговор по инициативе американской стороны длился около 40 минут и носил откровенный, конструктивный характер, отметил Ушаков.

Как писало издание Axios, звонок состоялся во время встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и семью европейскими лидерами в Белом доме.

Bild утверждал, что Трамп приостановил встречу с лидерами Европы, чтобы позвонить Путину, но Белый дом не подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось, что Украина требует от России компенсации за СВО.