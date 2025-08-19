Трамп рассказал, кто будет предоставлять гарантии безопасности Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины будут предоставляться европейскими странами при координации с США. Слова американского лидера приводит ТАСС.

«В ходе встречи мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США», — подчеркнул глава государства по итогам беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

Трамп также отметил, что во время саммита на Аляске президент России Владимир Путин выразил готовность принять меры по обеспечению безопасности Украины.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

