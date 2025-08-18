Трамп прервал переговоры с европейцами ради звонка Путину

Президент США Дональд Трамп прервал закрытую часть переговоров с европейскими лидерами для телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.
По данным немецкого издания, после звонка встреча должна возобновиться. Детали беседы Трампа и Путина не раскрываются.
Как сообщал телеканал Sky News, Трамп хочет позвонить Путину в присутствии европейских лидеров.
18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.
В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
