Трамп оценил масштаб встречи в Белом доме

Трамп: в Белом доме впервые собралось столько европейских лидеров
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, открывая встречу с европейскими лидерами, генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что в Белом доме впервые проходит мероприятие, собравшее столь большое количество руководителей европейских государств. Его слова приводит РИА Новости.

«Для Белого дома это первый раз, когда у нас так много премьер-министров, президентов и глав европейских стран», — сказал глава Белого дома.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского. Это их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В числе высокопоставленных гостей, прибывших в Вашингтон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также руководители ряда европейских государств: премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее в Белом доме повесили карту Украины с утраченными территориями.

Встреча Трампа и Зеленского
