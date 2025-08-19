СМИ: Трамп созвонился с Путиным

Axios: Трамп провел телефонный разговор с Путиным во время встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на два информированных источника.

По данным издания, звонок состоялся во время встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и семью европейскими лидерами в Белом доме. Детали беседы не раскрываются.

Bild утверждал, что Трамп приостановил встречу с лидерами Европы, чтобы позвонить Путину. При этом Белый дом не подтвердил эту информацию.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Трамп назвал Макрону причину, по которой Путин хочет заключить сделку по Украине.