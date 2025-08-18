На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидеры ЕС наблюдали за встречей Трампа и Зеленского по мониторам

Sky News: Лидеры ЕС наблюдали за встречей Трампа и Зеленского по мониторам
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Лидеры страны Евросоюза (Е) наблюдали за встречей президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского по мониторам, установленным в комнате в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Они наблюдали. Теперь мне подтвердили, что в комнате, где они находились здесь, в Белом доме, были мониторы», — рассказал корреспондент британского телеканала.

В Белый дом прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Президенты США и Украины провели совместный брифинг перед разговором тет-а-тет. В ходе общения с журналистами Трамп, в частности, заявил, что сегодняшний день будет для Украины решающим. Он отметил, что если сделка не будет достигнута, то США прекратят свою помощь. Кроме того, Трамп сообщил о приверженности президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может закончить конфликт, признав Крым российским.

Все новости на тему:
Встреча Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами