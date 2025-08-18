Лидеры ЕС наблюдали за встречей Трампа и Зеленского по мониторам

Лидеры страны Евросоюза (Е) наблюдали за встречей президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского по мониторам, установленным в комнате в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Они наблюдали. Теперь мне подтвердили, что в комнате, где они находились здесь, в Белом доме, были мониторы», — рассказал корреспондент британского телеканала.

В Белый дом прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Президенты США и Украины провели совместный брифинг перед разговором тет-а-тет. В ходе общения с журналистами Трамп, в частности, заявил, что сегодняшний день будет для Украины решающим. Он отметил, что если сделка не будет достигнута, то США прекратят свою помощь. Кроме того, Трамп сообщил о приверженности президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может закончить конфликт, признав Крым российским.