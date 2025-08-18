На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что Путин стремится к завершению конфликта на Украине

Трамп: встреча с Путиным была хорошей, есть шанс на достижение результата
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России на Аляске была «хорошей» и выразил уверенность на получение положительного результата. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, трансляция велась на сайте американской сети кабельного и спутникового телевидения C-SPAN.

«Как вы знаете, недавно у нас состоялась хорошая встреча с президентом России. И я думаю, что есть вероятность, что из этого что-то получится», — отметил американский лидер.

18 августа в Белом доме проходит встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Сначала они проведут беседу тет-а-тет, а затем пройдут переговоры с участием представителей ЕС и НАТО. Для встречи с Трампом в Белый дом прибыли канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

В преддверии этой встречи эксперты предупреждали о риске нового скандала между лидерами, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского.

Встреча Трампа и Зеленского
