Трамп назвал сегодняшний день решающим для Украины

Трамп прокомментировал встречу с Зеленским фразой «сделка будет, либо нет»
Kevin Lamarque/Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что если сегодня сделка с Украиной не будет достигнута, ее поддержка со стороны США прекратится. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме, пишет «Коммерсантъ».

«Сегодня либо будет сделка, либо нет. Если нет, то поддержка Украины прекращается», — заявил глава Белого дома.

18 августа в Белом доме проходят переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. Сначала они поговорят тет-а-тет, а затем состоятся расширенные переговоры с участием представителей ЕС и НАТО. В газете Bild уточнили, что на этой встрече в том числе будут присутствовать генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон.

Во время брифинга перед встречей в Вашингтоне у Зеленского спросили, согласится ли он на территориальные уступки в вопросе мирного урегулирования конфликта. В ответ украинский лидер ответил общими фразами о поддержке стремления США к достижению мира.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Трамп заявил, что позвонит Путину после встречи с Зеленским.

Встреча Трампа и Зеленского
