У Белого дома собрались журналисты перед встречей Трампа с Зеленским

ТАСС: журналисты собрались у Белого дома в преддверии встречи Трампа с Зеленским

Возле Белого дома в преддверии встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собрались журналисты. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

18 августа в Белом доме должна состояться встреча Трампа и Зеленского. Это будут их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибудут глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

По данным газеты Bild, Трамп сперва примет Зеленского наедине, после чего к ним присоединятся лидеры стран ЕС.

Перед визитом в Вашингтон Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине только на трехсторонней встрече с участием Путина и Трампа. При этом он снова повторил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки.

Ранее Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским.