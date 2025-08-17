Зеленский допустил обсуждение территорий

Зеленский: территории могут обсуждаться только на трехсторонней встрече

Вопрос территорий может обсуждаться исключительно на трехсторонней встрече с участием лидеров РФ, Украины и США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на его брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, трансляцию вел YouTube-канал его офиса.

«Территориальный вопрос должен решаться только лидерами Украины и России в формате трехсторонних переговоров с США», — подчеркнул Зеленский.

Он подтвердил, что Конституция Украины запрещает любые территориальные уступки, а ВСУ не покинут контролируемые районы Донбасса.

Президент добавил, что членство в ЕС станет частью гарантий безопасности, которые должны работать «как статья 5 НАТО».

17 августа места для переговоров лидеров трех государств предложили бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская и канцлер Германии Фридрих Мерц. Последний выразил надежду, что переговоры состоятся.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже на следующей неделе. Встреча, если состоится, может пройти 22 августа и станет для президентов России и Украины первой с начала боевых действий. Пока же Зеленский собирается в Вашингтон, где в понедельник проведет встречу с Трампом и, возможно, некоторыми европейскими лидерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады заявил, что Зеленский стал уважительнее относиться к России и Путину.