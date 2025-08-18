Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским

Трамп перед встречей с Зеленским заявил, что «играть нужно только на победу»

Президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил в соцсети Truth Social, что «играть нужно только на победу».

Глава Белого дома подчеркнул, что смог урегулировать шесть конфликтов за шесть месяцев, добиться освобождения «сотен заложников» и вернуть их в США и Израиль, а также уничтожить ядерные объекты Ирана.

«Играй на победу или вовсе не играй», — написал Трамп.

18 августа в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Вашингтон также прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского.