Депутат Рады объяснил, как Зеленский будет вести себя с Трампом

Vadym Sarakhan/AP

Украинский президент Владимир Зеленский будет идти на различные хитрости во время встречи с президентом США Дональдом Трампом для сохранения власти. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Зеленский абсолютно аморальный человек, ради продолжения своей власти он будет делать очень хитрые движения, бес управляет им, и это его главный козырь, скажем так, в краткосрочной перспективе», — сказал он.

Дмитрук добавил, что Зеленский уже не может представлять украинцев в вопросах достижения мира.

Депутат Рады Дмитрук покинул Украину в 2024 году. До этого он сообщал, что его пытали сотрудники Службы безопасности Украины.

Незадолго до этого Дмитрук заявил, что жители Украины после переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске получили сигнал, что мир возможен, его достижению мешает лишь украинский лидер Владимир Зеленский.

До этого газета The Times написала, что Зеленский в случае отказа принять достигнутые в ходе переговоров на Аляске договоренности может стать козлом отпущения для американского лидера Дональда Трампа.

Ранее депутат Рады указал на рост сопротивления режиму Зеленского.

