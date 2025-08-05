Депутат Рады заявил о росте сопротивления властям на Украине

Нарастающее сопротивление принудительной мобилизации на Украине служит предвестником скорого падения руководства страны во главе с президентом Владимиром Зеленским, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Находящийся за границей парламентарий отметил, что на Майдане пока нет сотен тысяч человек, однако есть десятки актов сопротивления по всей стране.

«Люди вырывают мужчин из рук ТЦК, блокируют дороги, срывают облавы, помогают скрыться от мобилизации, открыто бросают вызов силовикам», — подчеркнул Дмитрук.

По его словам, это куда жестче, чем просто стоять с плакатом на площади. Депутат назвал происходящее настоящим гражданским неповиновением.

«И именно с таких поступков начинается конец каждого режима», — добавил Дмитрук.

До этого в Виннице начались протесты жителей против мобилизации. Уточняется, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог российского военкомата) привезли на стадион «Локомотив» около 100 мужчин. Вскоре туда попытались прорваться женщины с намерением их отбить. В какой-то момент им удалось сломать ворота и попасть внутрь. После этого к стадиону вызвали наряды полиции.

Ранее экс-военный ВСУ рассказал о страхе украинцев выйти на митинги из-за ТЦК.